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Измученному Зеленскому посоветовали поменьше сидеть в соцсетях

12:00
  • четверг
  • 31 октября 2019

Президента Украины задевает критика

Владимир Зеленский очень устал на посту президента Украины. Такое признание сделал глава его офиса Андрей Богдан. Он пояснил, что Зеленский устал от напряженного графика и негатива.

"Он действительно измучен. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает", - заявил Богдан в интервью "Украинской правде".

Своему шефу он советует меньше сидеть в социальных сетях, в частности в Facebook. По мнению Богдана, там представлена искаженная информация, поскольку украинское общество "не так осознает его действия".

Подкосил президента Украины и его график работы. По словам Богдана, Зеленский "очень сильно старается, все время куда-то ездит". Уровень международных встреч нового украинского президента даже "Порошенко не снился". Причину популярности он считает историю с импичментом Дональда Трампа и 14-часовой марафон для прессы.

"Это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", - заключил Андрей Богдан.

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