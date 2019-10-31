Армия США слаба для атаки на Крым и китайские территории

Вашингтон решил пойти путем "причинения издержек"

Стратегии "сдерживания" России, которой руководствуются США, не принесет успеха Вашингтону. Западные эксперты признают, что американская армия слабо подготовлена к противостоянию с Россией и Китаем.

Атака на Крым, российский Дальний Восток или удар по китайским территориям – к чему призывают некоторые американские политики – чреват мощным ответом.

"Одно дело безнаказанно расстреливать Ирак или Ливию, и совсем другое дело - воевать со страной, способной очень быстро доставить ядерную боеголовку прямо в центр Вашингтона. Так что все эти планы - военная теория, красивая, но неприменимая", - заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Парламентарий прокомментировал появившуюся в американском издании Foreign Policy статью. Ее авторы пишут, что армия США слабо подготовлена к возможному противостоянию с Россией и Китаем – тем не менее, Вашингтон уже начал готовиться к "эпохе великодержавного соперничества".

Методы, которые сейчас использует Вашингтон, эксперты называют "стратегией горизонтальной эскалации и причинения издержек". Если Китай нападет на Тайвань, то Вашингтон введет торговое эмбарго и проведет атаку на китайскую базу в Джибути. Если же Россия нападет на страны Прибалтики, то американцы могут нанести удар по российским войскам в Крыму или Сирии.

Вопрос в том, что подразумевают американцы под нападением: массированный удар крылатыми ракетами или переброску войск? – комментирует эту стратегию Руслан Бальбек. Депутат уверен, что ни один из вариантов не принесет ощутимого результата. Мощная линия ПВО Крыма не позволит врагу поразить сколь-нибудь значимые цели – да и безнаказанно атаковать российскую территорию американским эсминцам не позволят.