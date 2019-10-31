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Наргиз сделала заявление по поводу выходки Фадеева

12:10
  • четверг
  • 31 октября 2019

Она прояснила вопрос с судом

Певица Наргиз внесла ясность в ситуацию с перезапуском продюсерского центра MALFA. По словам артистки, она расторгла контракт с компанией Максима Фадеева 10 августа. Никаких судебных тяжб с лейблом она не ведет. 
Почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами?

30 октября Фадеев расторг контракты со всеми артистами, которые сотрудничали с MALFA. При этом он разрешил им исполнять песни, принадлежащие компании. Это не касается двух артистов, с которыми судится MALFA, добавил продюсер. Многие поклонники Фадеева предположили, что речь идет в том числе о Наргиз. Однако артистка опровергла эти домыслы. 

Наргиз написала в Instagram, что ей некогда комментировать ситуацию с переформатированием MALFA. "А теперь разрешите откланяться в связи с тщательной подготовкой к моему главному празднеству года. Ведь духов умерших подобает встречать со всеми почестями и привилегиями", - написала она о Хеллоуине, опубликовав дерзкий снимок на полу. 

Отметим, что в центр MALFA входили MOLLY (Ольга Серябкина), группа Serebro, Исайя, Олег Майями и другие артисты. Всего около 30 исполнителей. По словам Фадеева, он намерен сделать из MALFA маленькую и дорогую компанию, которая будет предлагать рынку всего одного-двух артистов с эксклюзивным и качественным контентом.

Напомним, в конце лета Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Он запретил ей исполнять написанные им песни. 

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