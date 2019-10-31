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Известный российский певец умер ночью после концерта

12:38
  • четверг
  • 31 октября 2019

Ему было 46 лет

Музыкант Антон Матезиус скончался ночью 29 октября. Незадолго до этого он участвовал в концерте в джазовом баре Петербурга. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. 
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"В "Стае" стало на одного меньше. Трудно в это поверить... Ночью ушел наш Пингвин, наш дорогой друг Антоша Матезиус", - написал в соцсети представитель группы "Стая" Армен Назикян. 

"Прощай, дорогой человек", - обратился к покойному артисту петербургский музыкальный промоутер Леонид Новиков, передает Spbdnevnik.ru

Антон Матезиус окончил Ленинградскую музыкальную школу по классу баяна и медицинское училище №1. В разные годы он работал столяром, сторожем и сварщиком на судостроительном "Балтийском заводе". Матезиус играл в группах "Музыка Т", "Флирт" и "Ad Libitum"". С 2001 по 2016 годы был участником коллектива Billy’s Band. Матезиус пел, а также играл на баяне и ударных инструментах. 

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