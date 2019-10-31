Уход за ребенком предложили засчитать в трудовой стаж россиянок

Это должно касаться и домохозяек

Уход за ребенком – это работа, которую необходимо включить в трудовой стаж женщин.С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она напомнила, что раньше с такой же идеей выступали глава правительства Дмитрий Медведев и патриарх всея Руси Кирилл.

По мнению Москальковой, нововведение должно коснуться не только россиянок в декретном отпуске, но и безработных женщин, ухаживающих за детьми.

"Справедливо, что даже если женщина не работала ни дня, но родила ребенка и занимается этим общественно полезным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время", - убеждена омбудсмен.

Ранее на разных уровнях, в том числе и в Госдуме, была озвучена идея узаконить профессию "домохозяйка". Москалькова рассчитывает, что ее предложение будет поддержано – учитывая, что такой точки зрения придерживаются многие влиятельные люди в России.