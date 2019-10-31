В Москве открывается уникальная выставка, посвященная ВОВ

О программе мероприятия рассказали в четверг на пресс-конференции

В Москве открывается выставка-форум "Православная Русь ко Дню народного единства". Экспозиция с названием "Память поколений" посвящена Великой Отечественной войне в изобразительном искусстве, передает "ТВ Центр".

В столицу доставили 150 произведений живописи и скульптуры из 42 музеев со всех концов России - от Калининграда до Хабаровска. Они впервые предстанут в едином собрании.

Выставка будет разделена на две части. Первая повествует обо всех важнейших вехах того страшного периода, а вторая посвящена осмыслению подвига и трагедии народа в полотнах послевоенных лет.