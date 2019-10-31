В Москве определят лучших дворовых футболистов

В фестивале участвуют почти 100 команд

Событие, которого с нетерпением ждали тысячи юных спортсменов - в Москве в четверг стартовал финальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, передает "ТВ Центр".

Торжественная церемония открытия состоялась в манеже "Спартак". В фестивале участвуют почти 100 команд из 73-х регионов. В течение нескольких дней они будут бороться за звание лучших.

Кроме того, для детей организуют широкую развлекательную программу. Фестиваль проходит в рамках партийного проекта "Единой России" - "Детский спорт".