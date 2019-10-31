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В больнице им. Филатова помогают детям с тяжелой формой сколиоза

15:10
  • четверг
  • 31 октября 2019

В медицинском учреждении используются и новейшие технологии

Сколиозу подвержен почти каждый второй школьник. Родители и учителя постоянно просят детей не сутулиться за партой. Однако есть стадии, когда обойтись без хирургического вмешательства уже невозможно. В Москве таким пациентам помогают в больнице имени Филатова.

Это снимок спины десятилетней девочки. С тяжелой формой сколиоза - искривлением 4 степени - ее доставили в Филатовскую детскую больницу. Из-за серьезной деформации пациентка не могла свободно дышать - у нее было зажато легкое.

Сложность случая в том, что обычные винтовые конструкции не подходят для ребенка. Но в случае Ани ждать взросления тоже нельзя - деформация критическая. Поэтому действовать решили нестандартно - поставить растущий имплант.

Операция высокотехнологичная и очень сложная - ведь рядом спинной мозг, нервные окончания и сосуды. Не задеть их помогают рентгеноконтроль и ультразвуковая навигация.

Используются и новейшие технологии сбережения крови - она аккумулируется в специальном контейнере, затем обрабатывается и возвращается в организм. Коррекция спины происходит прямо во время операции. Надежда уверена - жизнь дочери изменится кардинально.

Подробнее – в репортаже Натальи Тарасовой.

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