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Где в Москве бесплатно проверить сердце и сосуды

15:22
  • четверг
  • 31 октября 2019

Медики расскажут о симптомах инсульта

Проверить сердце и сосуды быстро и бесплатно москвичи могут в поликлиниках и больницах города. Врачи проведут комплексное обследование, с помощью экспресс-метода определят уровень холестерина в крови и состояние сердца и выяснят, есть ли риск инсульта. А ещё расскажут о симптомах этого заболевания и как себя вести, если они появились, передает "ТВ Центр".

В акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с инсультом, уже приняли участие сотни горожан, в том числе и популярные музыканты.

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Проверка сердца и сосудов
Проверка сердца и сосудов
Проверка сердца и сосудов
Проверка сердца и сосудов
Проверка сердца и сосудов
Проверка сердца и сосудов
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