От конспекта в тетради до ликвидации пожара: где в Москве учат спасать людей

Ученики проходят полный цикл обучения

Более полумиллиона специалистов подготовил московский учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям за время своего существования. Начиналась его история 62 года назад - с курсов при штабе ПВО на Тверской улице. Там было лишь несколько учебных классов. Сейчас центр занимает большую территорию на северо-западе Москвы.

Здесь останавливается сердце, но его всегда запускают вновь. Но, несмотря на то, что это лишь обучение, ненастоящие тут только пострадавшие. Всё остальное – максимально приближенные условия к реальным. В учебном центре по гражданской обороне, где готовят спасателей всех специальностей, признаются - благодаря практике учащиеся выходят профессионалами, передает "ТВ Центр".

Больше полувека здесь учат спасать людей. Сначала объясняли руководителям крупных предприятий и специалистов по гражданской обороне, как действовать во время чрезвычайных ситуаций. Последние 10 лет центр учит спасателей аварийных служб. С 2014-го года здесь начали готовить и пожарных.

"Спасатель должен уметь владеть современным инструментарием и знать все эффективные тактические приёмы. Поэтому наши аудитории оснащены, на мой взгляд, современными образцами аварийно-спасательного инструмента, как зарубежного, так и отечественного производства", - рассказал старший преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ и пожарной безопасности ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС" Константин Тикунов.

Не меньшее внимание уделяют обучению и спасателей на воде. Подъём и транспортировка утопающих, а также поисковые работы под водой. За несколько занятий учащиеся проходят программу - от азов плавания до спасения в сложных погодных и психологических условиях.

Одних учат плавать в воде и под водой, других – по ней. Компьютерная программа имитирует любые погодные условия. Кандидат в водители набирается мастерства управления судном, словно из капитанской рубки.

В России это единственное место, где ученики проходят полный цикл обучения - от конспекта в тетради до самостоятельной ликвидации пожара и глубоководных погружений. И заступая на службу, они уже готовы спасать людей в любых ситуациях.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".