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До конца года в центре Москвы высадят около 1200 деревьев

15:13
  • четверг
  • 31 октября 2019

Деревья для каждой улицы подбираются индивидуально, с учётом концепции благоустройства

На Школьной улице в районе Таганки этой ночью высаживали вязы. Каждому из этих деревьев - 15 лет. С наступлением холодов вязы переходят в режим спячки и именно это время считается наиболее подходящим для  пересадки. Специалисты  уверены, что растения прекрасно переживут зиму и расцветут весной, передает "ТВ Центр".

До середины  декабря в центре Москвы высадят около 1200 крупных деревьев. Озеленение пройдёт на Рождественке, Остоженке, в переулках у Патриарших прудов, Озерковской и Овчинниковской набережных, возле Киевского вокзала.

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Высадка деревьев
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