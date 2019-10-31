До конца года в центре Москвы высадят около 1200 деревьев

Деревья для каждой улицы подбираются индивидуально, с учётом концепции благоустройства

На Школьной улице в районе Таганки этой ночью высаживали вязы. Каждому из этих деревьев - 15 лет. С наступлением холодов вязы переходят в режим спячки и именно это время считается наиболее подходящим для пересадки. Специалисты уверены, что растения прекрасно переживут зиму и расцветут весной, передает "ТВ Центр".

До середины декабря в центре Москвы высадят около 1200 крупных деревьев. Озеленение пройдёт на Рождественке, Остоженке, в переулках у Патриарших прудов, Озерковской и Овчинниковской набережных, возле Киевского вокзала.