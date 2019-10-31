В Московском планетарии раскроют тайну темной материи

31 октября - День темной материи

У тёмной материи есть свой день. В четверг его отметили в Московском планетарии - именно 31 октября, и именно - в Хэллоуин, передает "ТВ Центр".

Тёмная материя, наверное, самое непонятное космическое явление: свет не излучает и не поглощает, но при этом влияет на движение звёзд и целых галактик. Как ей это удаётся, учёные понять не могут.

В Московском планетарии попытаются эту тайну разгадать, и приглашают всех желающих. А самым любознательным расскажут, почему тёмную материю прозвали "научным хэллоуином".