Житель Волгограда после ссоры обезглавил жену и тещу

Мужчина сам рассказал об убийстве

Обезглавленные тела двух женщин обнаружены в одной из квартир в Волгограде. Муж одной из них задержан по подозрению в убийстве. Во время задержания мужчина был нетрезв.

"В правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Розы Люксембург, обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери", — сообщили в пресс-службе управления СК по Волгоградской области.

По данным следствия, 38-летний мужчина ночью поссорился с женой. Когда в конфликт вмешалась теща, волгоградец нанес несколько ударов обеим женщинам, после чего, как говорится в сообщении, "отчленил им головы".

Через некоторое время подозреваемый позвонил своей знакомой и все ей рассказал. Та приехала на место происшествия, убедилась, что мужчина говорил правду, и вызвала полицию. Пока не приехал наряд, житель Волгограда пытался свести счеты с жизнью. Однако подоспевшие стражи порядка успели его спасти, передает RT.