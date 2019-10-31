ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Житель Волгограда после ссоры обезглавил жену и тещу

12:51
  • четверг
  • 31 октября 2019

Мужчина сам рассказал об убийстве

Обезглавленные тела двух женщин обнаружены в одной из квартир в Волгограде. Муж одной из них задержан по подозрению в убийстве. Во время задержания мужчина был нетрезв.
Житель Подмосковья в пьяной ссоре обезглавил возлюбленную

"В правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Розы Люксембург, обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней матери", — сообщили в пресс-службе управления СК по Волгоградской области.

По данным следствия, 38-летний мужчина ночью поссорился с женой. Когда в конфликт вмешалась теща, волгоградец нанес несколько ударов обеим женщинам, после чего, как говорится в сообщении, "отчленил им головы".

Через некоторое время подозреваемый позвонил своей знакомой и все ей рассказал. Та приехала на место происшествия, убедилась, что мужчина говорил правду, и вызвала полицию. Пока не приехал наряд, житель Волгограда пытался свести счеты с жизнью. Однако подоспевшие стражи порядка успели его спасти,  передает RT.

Читайте также:
Новости по теме
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.