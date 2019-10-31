Мечтающая о ребенке Рудковская изменилась после гормонотерапии

Ей пришлось взяться за здоровье
Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская призналась, что поправилась на 2,5 килограмма из-за гормонотерапии. Она пошла на это ради возможности забеременеть.
"У меня была тогда очень сложная гормонотерапия (это мы с мужем шли к заветной мечте, чтобы у нас были еще дети), что очень сильно ударило по организму. Я жутко переживала", - рассказала Рудковская о событиях не столь далекого прошлого.
До того момента продюсер почти не занималась спортом, однако лишний вес вынудил ее взяться за тренажеры. Сейчас к ней регулярно приходит тренер. Рудковская не только сгоняет жирок, но и укрепляет спину.
"Иногда я не могу встать утром из ванны - так болит спина. Я постоянно делаю массажи. Боли в спине - большая проблема. У меня была и есть большая грудь, это как плюс, так и минус для женщин. Большая нагрузка на позвоночник. Поэтому сейчас я с тренером начала "накачивать" спину, чтобы мышцы хоть как-то держали грудную клетку", - цитирует Рудковскую 7days.ru.
Похудеть ей помог не только фитнес, но и напряженная работа. По словам Рудковской, она много трудится и мало ест. Это позволяет ей оставаться стройной без всяких диет.
Недавно Рудковская сообщила, что после операции она больше не может иметь детей. Продюсер всегда мечтала о дочери. Рудковская и ее муж Евгений Плющенко три года пытались зачать ребенка, однако их старания не увенчались успехом.
Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. В браке с фигуристом Плющенко она родила сына Александра.
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