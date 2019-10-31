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Зеленского удалили с заседания комиссии НАТО-Украина

13:26
  • четверг
  • 31 октября 2019

Украинскому президенту не дали высказаться

Саммит НАТО-Украина в Киеве ознаменовался курьезным инцидентом. Генсек альянса Йенс Столтенберг объявил о завершении открытого мероприятия для прессы, не дав высказаться украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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Столтенберг, выступая на заседании, призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить "светлое будущее своему народу". Генсек альянса посоветовал украинцам продвигаться в сторону членства в НАТО. После чего заявил, что открытая для журналистов часть мероприятия подошла к концу – "удалив" заготовившего речь Зеленского из программы.

Позже Столтенберг спохватился и исправил свою ошибку, предоставив слово президенту Украины. Тот, в свою очередь, выразил надежду на укрепление сотрудничества с НАТО в области обороноспособности и предложил альянсу рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей, передает "Интерфакс". 

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