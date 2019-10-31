Зеленского удалили с заседания комиссии НАТО-Украина

Украинскому президенту не дали высказаться

Саммит НАТО-Украина в Киеве ознаменовался курьезным инцидентом. Генсек альянса Йенс Столтенберг объявил о завершении открытого мероприятия для прессы, не дав высказаться украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Столтенберг, выступая на заседании, призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить "светлое будущее своему народу". Генсек альянса посоветовал украинцам продвигаться в сторону членства в НАТО. После чего заявил, что открытая для журналистов часть мероприятия подошла к концу – "удалив" заготовившего речь Зеленского из программы.

Позже Столтенберг спохватился и исправил свою ошибку, предоставив слово президенту Украины. Тот, в свою очередь, выразил надежду на укрепление сотрудничества с НАТО в области обороноспособности и предложил альянсу рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей, передает "Интерфакс".