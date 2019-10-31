Путин недоволен финансированием здравоохранения

Деньги нужно тратить с умом

Средств, выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, эта сфера нуждается в поддержке на федеральном уровне.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года предусмотрено выделение 1,3 триллиона рублей, из них на финансирование "первички" — 237 миллиардов. Этих средств явно недостаточно, полагает президент. Но даже они должны быть использованы с умом и давать максимальный эффект. Для этого должны быть выработаны правила и способы расходования денег.

В основном россияне обращаются в районные поликлиники, напомнил Путин. Там им должна оказываться качественная медпомощь.

"А если это будет так, тогда и в высокотехнологичные центры будут обращаться пореже, потому что запускать люди ничего не будут",- сказал президент. Его слова приводит ТАСС.