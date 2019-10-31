Бузову призвали не позорить Россию

Ее не пускают в Нидерланды

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выступил против участия Ольги Бузовой в новом "Евровидении".

Пиар-директор певицы и телеведущей Антон Богославский опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Бузова может поехать в Роттердам на конкурс "Евровидение". Таких предложений звезде еще не поступало. При этом Богославский сказал, что артистка готова рассмотреть возможность выступления на шоу.

"Ну какая Бузова? - возмутился Вадим Манукян в разговоре с порталом Dni.ru. - Какое "Евровидение"? Каждый год Олю сватают на этот конкурс и все мимо. Думаю, что она и сама прекрасно понимает, что вживую ей поразить жюри "Евровидения" не получится, да и европейские зрители, скорее всего, будут не в восторге от ее исполнения. А позориться нашей стране на конкурсе больше не стоит".

При этом Манукян напомнил о выступлении певицы Юлии Самойловой, которая на "Евровидении-2018" заняла всего 15 место. По словам эксперта, в России много вокалистов, которые могли бы спеть в Роттердаме лучше, чем скандально известная Бузова.

Отметим, что слухи об участии Бузовой в "Евровидении" появляются с завидной регулярностью. В мае, например, Антону Богославскому уже приходилось отвечать на вопросы о соответствующих планах артистки.