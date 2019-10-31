ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Идут на прорыв": российские подлодки вызвали переполох в Норвегии

14:07
  • четверг
  • 31 октября 2019

Минобороны России заверяет, что такие маневры – обычная практика

Ажиотаж в Норвегии: военные выяснили, что у берегов страны целая флотилии российских подлодок отрабатывает "прорыв" в Атлантический океан – и далее к побережью США. Наблюдатели насчитали пока около десяти субмарин, но уверены, что их больше.
Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" в Черном море

Материалом о российским подводном флоте взбудоражила общественность Норвежская вещательная корпорация, NRK. По ее данным, разведка королевства держит все под контролем – об этом журналистам стало известно от источников в спецслужбах.

Если верить этой информации, речь идет о крупнейшей со времен холодной войны "подводной спецоперации". Две российские субмарины проекта 945 находятся в северной части Норвежского моря, еще две АПЛ – западнее острова Медвежий, третья пара – к югу и востоку от Медвежьего. Где находятся еще четыре подлодки, пока неясно – но разведка уверена, что они вышли в море для отработки прорыва в Атлантический океан на предельных глубинах.  

Эксперты считают, что этот материал – информационное прикрытие для действий правительства, которое позволило превратить норвежскую приполярную базу Аннейя в американскую. Весной этого года туда прибыла эскадрилья американских противолодочных самолетов "Посейдон", которые прочно там обосновались.

При этом штаб российского Северного флота не делал секрета из маневров субмарин. Там не скрывают, что многоцелевые АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море. Они отрабатывают тактические приемы и испытывают новое вооружение. В пресс-службе уточнили, что это обычная практика.

Читайте также:
Главное сегодня
Подводная лодка ВМС России
Подводная лодка ВМС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.