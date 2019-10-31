"Идут на прорыв": российские подлодки вызвали переполох в Норвегии

Минобороны России заверяет, что такие маневры – обычная практика

Ажиотаж в Норвегии: военные выяснили, что у берегов страны целая флотилии российских подлодок отрабатывает "прорыв" в Атлантический океан – и далее к побережью США. Наблюдатели насчитали пока около десяти субмарин, но уверены, что их больше.

Материалом о российским подводном флоте взбудоражила общественность Норвежская вещательная корпорация, NRK. По ее данным, разведка королевства держит все под контролем – об этом журналистам стало известно от источников в спецслужбах.

Если верить этой информации, речь идет о крупнейшей со времен холодной войны "подводной спецоперации". Две российские субмарины проекта 945 находятся в северной части Норвежского моря, еще две АПЛ – западнее острова Медвежий, третья пара – к югу и востоку от Медвежьего. Где находятся еще четыре подлодки, пока неясно – но разведка уверена, что они вышли в море для отработки прорыва в Атлантический океан на предельных глубинах.

Эксперты считают, что этот материал – информационное прикрытие для действий правительства, которое позволило превратить норвежскую приполярную базу Аннейя в американскую. Весной этого года туда прибыла эскадрилья американских противолодочных самолетов "Посейдон", которые прочно там обосновались.

При этом штаб российского Северного флота не делал секрета из маневров субмарин. Там не скрывают, что многоцелевые АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море. Они отрабатывают тактические приемы и испытывают новое вооружение. В пресс-службе уточнили, что это обычная практика.