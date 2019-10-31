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В Москве пропала певица INNA вместе со своей командой

14:12
  • четверг
  • 31 октября 2019

Женщину могли опоить

В Москве пропала румынская певица Елена Апостоляну, более известная как INNA. Она прилетела в столицу из Бухареста ещё в минувшую субботу, поселилась в одной из гостиниц, а после должна была отправиться в Петербург к своему знакомому, но неожиданно перестала выходить на связь, передает "ТВ Центр".

Сейчас её телефон до сих пор недоступен. Мужчина обратился в полицию. Певицу ищут. Но пикантность ситуации ещё и в том, что вместе с ней пропала и вся команда. Это мексиканец охранник-водитель, девушка личный психолог, молодой человек косметолог и музыкант на ударных установках.

Как заявил обеспокоенный знакомый певицы, Елена очень умная, но очень доверчивая. Он предполагает, что женщину просто могли опоить в ночном клубе и ограбить.

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