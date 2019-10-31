Ленивая кошка растеклась по перилам (видео)

По всей видимости, ей удобно

Странным образом расположившийся на перилах кошка вызвала тотальное умиление в социальных сетях.

Забавное видео сняли в Стамбуле. Животное расположилось на трубообразных перилах, свесив все четыре лапы. Судя по выражению мордочки усатой, такая поза не ей доставляет никаких неудобств.

"Это я в школе на последнем уроке", - прокомментировал видео один из пользователей интернета.