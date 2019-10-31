Ленивая кошка растеклась по перилам (видео)

По всей видимости, ей удобно
Странным образом расположившийся на перилах кошка вызвала тотальное умиление в социальных сетях.
Забавное видео сняли в Стамбуле. Животное расположилось на трубообразных перилах, свесив все четыре лапы. Судя по выражению мордочки усатой, такая поза не ей доставляет никаких неудобств.
"Это я в школе на последнем уроке", - прокомментировал видео один из пользователей интернета.
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