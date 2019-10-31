Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России анекдотом ответил на предложение медиков изменить систему закупок

Вопросы развития здравоохранения и повышение качества медицинской помощи в регионах обсуждают в четверг в Калининградской области. Владимир Путин проведет там заседание Госсовета. А перед этим президент встретился с представителями общественности.

Глава государства подчеркнул: при подготовке программ развития отрасли очень важно учитывать мнение тех, кто работает с людьми и хорошо знает о внутренних проблемах. Именно на это и нацелен диалог. Особое внимание уделили первичному звену здравоохранения, отмечает "ТВ Центр".

На встрече с общественниками Путин анекдотом ответил на предложение медиков изменить систему закупок: "Бабушка приходит в юридическую консультацию: "А вот имею ли я право?". "Да, бабушка, имеешь", - отвечает ей адвокат. "А могу или нет это сделать?", - спрашивает она, - "Нет, бабка, не можешь".