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Путин рассказал анекдот про бабушку

14:37
  • четверг
  • 31 октября 2019

Президент России анекдотом ответил на предложение медиков изменить систему закупок

Вопросы развития здравоохранения и повышение качества медицинской помощи в регионах обсуждают в четверг в Калининградской области. Владимир Путин проведет там заседание Госсовета. А перед этим президент встретился с представителями общественности.

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Глава государства подчеркнул: при подготовке программ развития отрасли очень важно учитывать мнение тех, кто работает с людьми и хорошо знает о внутренних проблемах. Именно на это и нацелен диалог. Особое внимание уделили первичному звену здравоохранения, отмечает "ТВ Центр".

На встрече с общественниками Путин анекдотом ответил на предложение медиков изменить систему закупок: "Бабушка приходит в юридическую консультацию: "А вот имею ли я право?". "Да, бабушка, имеешь", - отвечает ей адвокат. "А могу или нет это сделать?", - спрашивает она, - "Нет, бабка, не можешь".

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