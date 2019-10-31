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Миддлтон насладилась унижением Маркл

15:04
  • четверг
  • 31 октября 2019

Она внезапно позвонила экс-актрисе

Королевский эксперт Фил Дампир рассекретил разговор между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Кейт позвонила Меган после того, как СМИ подняли шумиху вокруг ее громкого заявления: герцогиня Сассекская призналась, что находится в состоянии постоянного стресса после женитьбы на принце Гарри. 
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Меган Маркл принялись шельмовать в очередной раз. В одном из интервью молодая мама сказала, что она страдает от повышенного внимания со стороны журналистов и общественности. Воспитывать маленького ребенка и подвергаться нападкам СМИ - это "перебор" для женщины, отметила Маркл. 

Недоброжелатели восприняли слова герцогини как упрек в адрес Гарри, да и всей королевской семьи. Меган обвинили в неблагодарности. В разгар этого скандала, как говорит Фил Дампир, Миддлтон позвонила Маркл и выразила ей слова сочувствия. 

"Кейт делает все возможное для сохранения семьи и помощи Меган. Никто не хочет расстраивать королеву, поэтому Кейт старается по-тихому замять ситуацию. Кейт сказала, что ей жалко Меган и что она понимает, что та испытывает", - цитирует Дампира Express

Некоторые злопыхатели углядели в этом жесте Миддлтон скрытое торжество. Мол, герцогиня Кембриджская насладилась унижением экс-актрисы и под видом утешения лишний раз ущемила ее достоинство.  

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