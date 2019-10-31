Минобороны опровергло подлинность видео с "издевательствами" в Забайкалье

В ведомстве назвали публикацию грубой провокацией

Грубейшая провокация – так оценили публикацию некоторыми СМИ видео издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае. Обнародовавшее ролик издание признало, что запись не имеет отношения к недавнему инциденту в воинской части и датирована 2016 годом.

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября сего года и вообще к вооруженным силам", — говорится в сообщении Минобороны.

ЧП в войсковой части 54160 в Забайкальском крае произошло 25 октября. Солдат-срочник во время смены караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое госпитализированы с ранами. Солдат арестован. Уголовным делом по статье об убийстве двух и более лиц занимаются Следственный комитет и военная прокуратура.

В Минобороны считают, что опубликовавшим ролик СМИ должны заняться соответствующие органы. "Действия редакции интернет-издания "Лента.ру" по сознательному введению в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью заслуживают должной оценки соответствующих государственных структур", — сказано в заявлении.

Издание позже опубликовало опровержение, редакция извинилась перед читателями.