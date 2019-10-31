Хоккеист в маске Путина отметился хет-триком в матче британского чемпионата

Встреча была приурочена к Хэллоуину

Российский нападающий британской команды "Шеффилд Стилерс" Николай Лемтюгов удивил болельщиков. Спортсмен вышел на лед в маске президента России Владимира Путина. Матч Кубка вызова против "Манчестер Шторм" был приурочен к Хэллоуину, так что игроки нарядились в специальную форму.

33-летний Лемтюгов перешел в "Стиллерс" летом 2019 года из омского клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард". В этой игре он стал автором хет-трика, встреча завершилась победой "Шеффилда" со счетом 8:2.

Фотографию опубликовал в Instagram сам Лемтюгов. Россиянин сопроводил пост подписью с благодарностью к болельщикам. "Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью", - написал хоккеист.

В КХЛ Лемтюгов провел 416 матчей, в которых набрал 174 (93+81) очка. Спортсмен - обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса". А в 12 матчах британской лиги игрок набрал 10 очков. В Кубке вызова на его счету 7 баллов в 8 встречах, пишет Sport24.