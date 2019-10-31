Вележева раскрыла новые детали скандала на борту самолета

Во всем виновата... таблетка

53-летняя актриса Лидия Вележева, которая устроила дебош на борту самолета, рассказала новые подробности произошедшего.

По словам Вележевой, в самолете она выпила бокал вина и приняла снотворное. Через 40 минут ее разбудили и сообщили, что из-за неисправности лайнера всем пассажирам придется перейти на другой борт.

"Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует, - рассказала Вележева порталу Life. - Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идет дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накаленном состоянии".

В другом самолете с актрисой приключилась еще одна неприятность. Пара по соседству бурно выясняла отношения при ребенке. Вележева вмешалась в спор, чем привлекла внимание сначала бортпроводников, а потом и полицейских. Супруге Алексея Гуськова сделали замечание из-за неподнятой спинки, а потом начали силой выводить ее из самолета. Во всяком случае, так утверждает сама артистка.

"Моя вина была в том, что я просто не подняла спинку, но ведь я обещала, что обязательно это сделаю, как только мы, наконец, поедем. Вообще, ситуация странная, люди дальше сидели в телефонах и планшетах, хотя сказали их убрать, а мне - полицию", - пожаловалась оскандалившаяся Вележева.

Ранее сообщалось, что во время дебоша на борту "Аэрофлота" актриса кричала: "Я - актриса, а вы - плебеи, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными".

Лидия Вележева сыграла в таких фильмах, как "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Август восьмого" и "Любовь-морковь 2". Она также снялась в сериале "Идиот".