Путин пристыдил мужчину, отобравшего микрофон у многодетной матери

Президент пожурил представителя ОНФ, который не уступил даме

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области указал на неуважительное поведение сопредседателя регионального штаба ОНФ Олега Авдыша. Мужчина не дал многодетной матери Татьяне Соловьевой задать вопрос главе государства - по неосмотрительности он не уступил женщине микрофон.

"Взял и у девушки отобрал микрофон", - заметил Путин. "Готов отдать и извиниться", - признал ошибку Авдыш и передал микрофон Соловьевой. ТВЦ.RU публикует видео этого момента со встречи.

Узнав, что женщина является многодетной матерью, Путин поаплодировал ей и призвал зал последовать своему примеру. Как оказалось, в семье Соловьевой воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок. Президент обсудил с ней проблемы многодетных семей, в результате поручив правительству устранить "безобразие" при выплате пенсии опекунам.

Видео: Путин высказался о проблемах многодетных семей

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