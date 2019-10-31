"Ну ничего себе": Путина удивила велодорожка за 450 миллионов

Проект все же сдвинут с мертвой точки

Владимир Путин удивился стоимости проекта велодорожки в национальном парке "Куршская коса". Речь об этом зашла во время встречи президента России с представителями общественности Калининградской области.

Одна из участниц встречи попросила российского лидера сдвинуть с мертвой точки реализацию проекта о создании велодорожки в национальном парке. Президенту сообщили, что проект оценивается в 451 миллион рублей.

"Ну ничего себе велодорожка", - рассмеялся Путин. Президент даже вспомнил, как вводил запрет на забой бельков в бытность свою председателем правительства России. Как рассказал глава государства, запретить промысел детенышей тюленя было непросто – за счет этого жило местное население.

"Мне стало совсем жалко этих бельков, я говорю: слушайте, а сколько зарабатывают? Мне сказали - 30 миллионов. Я говорю: ну, 30 миллионов - Россия не обеднеет, бельков сохраним", - рассказал президент. Путин вспомнил, что в итоге в документе, принесенном на подпись, стояла сумма около трех миллиардов. Президент признался, что сильно рассердился. Но 300 миллионов все же выдал (при этом Путин заметил, что цифры называет примерные).

Принято ли уже властями решение по проекту о создании велодорожки в национальном парке "Куршская коса", Владимир Путин сказать не мог. Но президент пообещал, что будет принято обязательно.