В Сети опубликовали детские фотографии Елизаветы II

Детские фотографии королевы Великобритании Елизаветы II выставили на торги в Великобритании.

Фотографии сделал британский фотограф Маркус Адамс, кадры датируются 1926-1956 годами. В их числе – ранее никогда не публиковавшиеся фотографии Елизаветы в тартановой юбке в замке Балморал (1941).

Также на пленке запечатлены сестра Елизаветы II Маргарет, дети королевы - принц Чарльз и принцесса Анна.

Стоимость фотографий оценена в 3,2 тысячи долларов. Аукцион пройдет 14 ноября в Лондоне.

Charming childhood photos of Princess Elizabeth and Princess Margaret have come will be put up for auction, including a previously unseen image of the future Queen in a kilt.



The portraits, taken by acclaimed British society photographer Marcus Adams, c…