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Мужчину парализовала поедающая мозг амеба

15:55
  • четверг
  • 31 октября 2019

Заражение произошло незаметно

Американец Райан Перри заразился поедающей мозг амебой Naegleria fowleri, упав с гидроцикла.

Инцидент произошел на реке Саскуэханна в штате Мэриленд. Паразиты проникли в организм Райана через нос, когда тот хлебнул воды, пишет Daily Mail.

Спустя несколько дней у мужчины начались галлюцинации, дрожь, слабость, головная боль и рвота. Его пришлось экстренно госпитализировать. Амеба вызвала паралич тела, смертность в подобных случаях составляет более 97%. Но Райан смог не только выжить, но и, по прогнозам врачей, должен полностью восстановиться. Сейчас мужчина учится заново ходить и водить машину.

Американец признался, что не почувствовал, как амеба попала в его организм, но появившаяся в результате заражения боль была невыносимой.

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