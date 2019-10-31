Аномальное тепло надвигается на Москву

Во вторник воздух прогреется до 10 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком потеплении в Москве на грядущей неделе.

По словам Вильфанда, в ночь на 1 ноября температура воздуха в столице составит 2-4 градуса ниже ноля. В Подмосковье похолодает до 7 градусов. Однако днем столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов тепла. Местами возможен небольшой снег.

Похожая температура ожидается 2 ноября. При этом осадков не предвидится. Небольшой дождь может выпасть в воскресенье, 3 ноября. Температура в Москве и по области будет колебаться в районе 0-5 градусов тепла.

В ночь на понедельник, 4 ноября, ожидается до 5 градусов выше ноля, а днем - до 9. "Такой фон уже на 4-5 градусов выше нормы, - цитирует Вильфанда РИА Новости. - Во вторник мы прогнозируем дальнейшее повышение температуры на два градуса. Днем температура достигнет двузначных положительных значений, до 10 градусов".