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НАТО с Киевом призвали Россию изменить поведение

15:54
  • четверг
  • 31 октября 2019

А до тех пор не будут иметь с ней никаких дел

Вести дела с Россией нормально невозможно. Москва должна изменить свое поведение на мировой арене – соблюдать международное право и выполнять свои обязательства. Такой пассаж содержится в финальном заявлении комиссии НАТО-Укриана, заседание которой прошло в украинской столице.
Зеленского удалили с заседания комиссии НАТО-Украина

Воссоединение Крыма с Россией в альянсе не признают, требуют, чтобы Москва вернула контроль над полуостровом Киеву. Кроме того, с точки зрения натовцев, российское военное присутствие на полуострове все нарастает. В НАТО это назвали "частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе".

Москву призывают "открыть доступ в Крым международным организациям". А еще – прекратить нарушать права человека – в частности, крымских татар.

Крым вернулся в состав России по итогам всенародного референдума в 2014 году. Киев и западные столицы итогов плебисцита не признают. На призывы вернуть Крым Украине Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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