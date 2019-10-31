Неизвестный ворвался в детсад и убил ребенка

Мужчина был вооружен ножом

В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад "Сказка" и убил ребенка. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Предварительно, воспитаннику детсада было всего шесть лет. О мотивах нападавшего, который уже задержан, не сообщается.

Подробности случившегося приводит телеграм-канал Baza. По неподтвержденным пока данным, убийца зашел в здание во время "тихого часа". Сообщается, что охранники беспрепятственно впустили мужчину в детсад.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Правоохранители задержали 36-летнего мужчину.

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