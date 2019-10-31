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"Слышал голоса": подробности убийства ребенка в детском саду в НАО

16:41
  • четверг
  • 31 октября 2019

Убийца хотел вечной жизни

Денис Поздеев, который убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, проходил лечение у нарколога и имел проблемы с алкоголем.
Неизвестный ворвался в детсад и убил ребенка

Как сообщает telegram-канал Mash, он зашел в детский сад из-за галлюцинаций, которые "шептали, что нужно зарезать демона, чтобы жить вечно". Этим демоном оказался ни в чем не повинный шестилетний мальчик.

Ранее стало известно, что 36-летний Денис Поздеев ворвался в детский сад "Сказка" и во время "тихого часа" убил ударом ножа в шею шестилетнего мальчика, он умер на руках у нянечки.

В момент нападения злоумышленник был пьян. Охранники (ряд СМИ сообщают, что ими были бабушки) беспрепятственно пропустили мужчину, посчитав, что это отец одного из воспитанников. Родители убитого в шоке от произошедшего, они никогда ранее не видели подозреваемого.

Поздеева оперативно задержали и отправили на допрос. Сейчас с мужчиной работают психиатры. Во время обысков в доме подозреваемого, следователи обнаружили записки с информацией о работе детского сада, составе группы и их распорядка дня.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В 2016 году Поздеева привлекали к ответственности за публикации нацистских символов в социальных сетях. Тогда суд оштрафовал его на 1500 рублей.

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