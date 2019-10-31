Путин пообещал рост расходов на здравоохранение

Только на модернизацию первичного звена дополнительно выделят 150 миллиардов

На модернизацию первичного звена российского здравоохранения в ближайшие три года планируется дополнительно потратить 150 миллиардов рублей. Об этом заявил в Светлогорске Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Президент отметил, что большинство граждан невысоко оценивают качество предоставляемых медицинских услуг и обозначил ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения. Перед заседанием Владимир Путин встретился с представителями общественности Калининградской области и выслушал их мнения и предложения по развитию первичного звена здравоохранения.

В Светлогорске Владимира Путина ожидают десятки губернаторов и министры правительства, но первая встреча проходит не с ними, а с представителями общественности. В зале врачи, волонтеры, пациенты поликлиник и больниц. Здесь без протокола ведется разговор на самые больные темы российского здравоохранения, в центре внимания - его первичное звено.

"Смотрите, у нас что происходило в последние годы. Мы несколько раз, как минимум дважды, подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения, в здравоохранении в целом и в первичке в частности. Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали и, в общем-то, приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время – выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу, опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали. Ещё лет пять прошло, не получается, и опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги", - заявил Владимир Путин.

Федеральные программы по улучшению первичного звена здравоохранения уже принимались. Но регионы и сами должны следить за своими больницами. А согласно данным правительства, 2,5 тысячи поликлиник, где ранее капитальный ремонт уже был профинансирован, ремонтировать нужно снова. Местные власти словно живут одним днем или слишком активно берутся за оптимизацию. И при этом разительно отличается ситуация в крупных медицинских центрах федерального подчинения. Там и с кадрами проблем нет, и уровень технологий самый высокий.

"Это системная проблема. Судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции, есть определённый разрыв между муниципальным уровнем и государственным. Муниципальный – это не государственный уровень согласно Основному закону страны, а региональный, и федеральный – это государственный. Что получается? Получается, что на федеральном, да часто и на региональном уровне, говорят: это не наш уровень ответственности, пускай там, в городах и посёлках, делают, что хотят. А в городах и посёлках говорят: да мы бы сделали, что хотим, – у нас денег нет, давайте перераспределять источники финансирования. И это продолжается бесконечно", - возмутился президент.

Системная проблема определенно требует системных решений. Президент подчеркивает - необходима связка между разными уровнями управления, чтобы в итоге преобразования проходили в интересах людей. Одно из предложений, которое сегодня прозвучало - активно распространять практику создания офисов врачей общей практики. Инициатива, по сути, не нова - это может стать решением для труднодоступных регионов, однако полностью отказываться от узкопрофильных специалистов никто не собирается.

Внимание президента обратили на необходимость защиты добросовестных врачей от угрозы уголовного преследования. Так случается, если медик халатно, а может из-за усталости или невнимательности, разбил либо потерял ампулу с наркотическим препаратом. Путин за врачей заступился, процедуру списания сильнодействующих лекарств упростят, но так, чтобы у криминала не появилось окно возможностей. Предложения на этой встрече звучали одно за другим, глава государства взял на себя роль модератора. Так микрофон оказался в руках многодетной матери.

"В нашей семье воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок, 3 кровных, 8 усыновленных и 10 опекаемых. Через 5 лет я выхожу на пенсию, у меня 5 своих детей, я выхожу раньше других мам и, естественно, я буду считаться работающим пенсионером, и я буду получать не всю пенсию, страховую часть я получать не буду", - пожаловалась одна из участниц встречи.

"Безобразие. Это не ирония, не шутка, вы можете дальше не продолжать. Я эту проблему знаю, и я уже поручения правительству дал, коллеги знают об этом, эта несправедливость должна быть устранена", - сказал президент.

Студенты из Калининграда попросили содействия президента. Есть планы по строительству велотракта на Куршской косе, протяженностью более 40 километров. Мечте калиниградцев об этом треке в заповеднике уже много лет, но теперь проект приобретает реальные очертания.

- Сколько будет стоить велодорожка?

- 450 миллионов…

- Ничего себе велодорожка! Обещаю, что если оно не принято, то мы его обязательно примем.

Разговор вернулся к теме здравоохранения. Все наказы людей об улучшении качества медицины активно собирает Общероссийский народный фронт. Путин обратился к общественникам с просьбой подставить плечо и помочь сделать так - чтобы каждый конкретный человек не чувствовал что государство в чем-то относится к нему несправедливо.

"Ну, к сожалению, государство часто, знаете, как машина работает такая. К сожалению, бездушная. Но если с вашей помощью мы вдохнем нормальные человеческие чувства в деятельность государственного аппарата, было бы очень здорово, я бы был вам очень благодарен", - призвал Путин.

Участников встречи президент пригласил в зал, где следом началось расширенное заседание президиума Государственного совета, посвященное здравоохранению. Это не было предусмотрено заранее и стало понятным сигналом всем руководителям регионов. Власть должна слышать общество и реагировать на все вызовы времени.

"Должен учитываться постоянно растущий запрос общества. Мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не потому, что плохо было вчера, а по тому, какое требование на сегодняшний день, по тому, что мы бы хотели получить завтра. То, что вчера было достижение, сегодня часто воспринимают как норма, и это на самом деле справедливо. Сейчас больше 60 % граждан не высоко оценивают качество здравоохранение, и в основном это относится к первичному звену. Хотел бы еще раз повторить для всех нас это требование — необходимо серьезно усилить работу по обозначенному направлению", - заявил Путин.

Президент отметил, что в следующие три года только на первичное звено здравоохранения будет потрачено 150 миллиардов рублей. До января 2020 года регионы должны подготовить программы своей работы. Времени ждать больше нет.

В рамках национального проекта на развитие медицины в ближайшие годы предполагается потратить более триллиона рублей и теперь очевидно - первичное звено, поликлиники, ФАПы, и, конечно, медперсонал - не останутся на периферии отечественного здравоохранения, а станут его приоритетом.

Петр Вершинин, Виктор Мальцев, Роман Борискин. "ТВ Центр", Калининградская область.