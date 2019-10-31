В России понизили ставку по ипотеке после обращения Путина

Это стало возможным из-за изменения ключевой ставки Центробанка

Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Теперь базовая ставка составляет 9,3%, по субсидированным застройщикам - 7,3%, для молодых семей - 8,8%. Как заявил глава кредитной организации Герман Греф, это стало возможным после того, как 25 октября ЦБ снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%.

На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым Греф отметил, что важную роль играет субсидирование ставок государством - средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%.

"В принципе, мы видим хорошие перспективы ипотечного кредитования дальше. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая", - сказал Греф (цитата по ТАСС).

В пресс-службе Сбербанка добавили, что последнее снижение ставок по ипотеке в Сбербанке было 1 октября.

Незадолго до этого, в начале сентября, президент России Владимир Путин в очередной раз потребовал снизить ставки по ипотеке. По его словам, это нужно делать по всей стране. Речь об этом зашла во время обсуждения поправок в законодательство, которые предусматривают снижение ипотечных ставок до 2% годовых для молодых семей, проживающих на Дальнем Востоке.

Видео: "Нужно в целом по стране снижать ставку по ипотеке" — Путин

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