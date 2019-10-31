Генсек НАТО заговорился рядом с уставшим Зеленским

Украинскому президенту забыли дать слово

Североатлантический альянс подтвердил перспективы вступления Украины в организацию. Об этом говорится в заявлении по итогам консультаций НАТО и Украины, которые прошли в Киеве. Чтобы стать членом альянса, страна должна выполнить ряд требований, в частности уже к 2020 году обеспечить полное соответствие своих вооруженных сил критериям НАТО. Пока же властям не удается совладать даже с националистами. Из Донбасса пришли сообщения о вооруженном столкновении радикалов с силовиками.

Населенный пункт Золотое. 29 октября здесь началось отведение войск. Улицы патрулируют полицейские и бойцы Нацгвардии. Их перевели на круглосуточный режим работы. Кажется, все спокойно, но это не так. Радикалы уже заявили: они намерены осуществлять так называемые "Рейды за мир". За мир, очевидно, в их понимании. Например, они не собираются покидать один из домов, который станет, как они говорят, последним блокпостом.

Чтобы заставить националистов отойти, Владимиру Зеленскому даже пришлось лично приехать на передовую и ругаться с боевиками. Не слишком презентабельная роль для Верховного главнокомандующего. По сути, его приказы игнорируют. Тем не менее, как заявил Сергей Лавров, Москва с оптимизмом смотрит на ситуацию.

"В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультра-радикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как Верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - заявил Лавров.

Зеленский, конечно старается. Но выходит не очень. Возможно, потому, что он устал. Глава его офиса так и заявил.

"Украинский президент – очень популярный в мире человек, ему надо привлекать инвесторов, приглашать политиков, поправлять имидж государства. И все это очень тяжело и забирает много сил и энергии. Он устал. Очень много негатива на нас выливается, он это очень болезненно воспринимает", - пожаловался Андрей Богдан.

Владимир Александрович - актер и политик на Украине, безусловно, очень популярный. А вот что до популярности мировой - большой вопрос. Йенс Столтенберг, например, находясь с визитом в Киеве на саммите Украина-НАТО, даже слово главе Незалежной забывает предоставить.

Столтенберг: "На этом я заканчиваю публичную часть встречи. И я благодарю СМИ, что они пришли сюда".

Зеленский: "Извините, еще же я должен выступить".

Столтенберг: "Ой, я что-то сказал не так. Сейчас слово - президенту Украины Владимиру Зеленскому".

По такому случаю президент Украины радостно заводит привычную шарманку о приверженности его страны альянсу. В планах - к 2020 году обеспечить полное соответствие вооруженных сил страны критериям НАТО. И ничего, что многие эксперты, в том числе и бывший генсек альянса, уверены: достичь этого не удастся в ближайшие десятилетия. Ожидаемо комментирует Зеленский и новости, пришедшие накануне из Дании о том, что страна одобрила, наконец, проект "Северный поток-2". Владимир Александрович, конечно, против. Аргументы те же, что и у его предшественника.

"Это не просто вопрос энергетической безопасности, или не столько. Это вопрос геополитический. Поэтому я вам скажу откровенно: проект усиливает Россию и ослабляет Европу. Коллеги из Старого Света должны это понимать", - заявил Зеленский.

Только вот коллеги из Старого Света, очевидно, понимают совсем другое: транзит газа через Украину - предприятие ненадежное. А потому хорошо бы обеспечить альтернативу. Вероятно, пытаясь убедить мир в том, что на него все-таки можно положиться, Владимир Зеленский анонсирует долгожданное разведение войск в Петровском. Оно, если верить главе Украины, начнется 4 ноября. В самопровозглашенной ДНР эту новость приветствуют. А еще заявляют: готовы отдать пятьдесят двух украинских военных в обмен на 85 своих граждан в самое ближайшее время.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".