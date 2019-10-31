Реализовать нацпроекты помогут общественники и волонтеры

Активисты съехались на форум в Москве

Активисты и волонтёры будут участвовать в реализации национальных проектов. Неравнодушные люди собрались на форуме, который организован Общественной палатой, чтобы рассказать о своих достижениях и успехах в оказании помощи. Среди активистов добровольцы, восстанавливающие архитектурные памятники по всей стране. Есть те, кто помогает незрячим заниматься спортом или, например, готов оказать содействие в получении компенсации с недобросовестной управляющей компании. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева (см. видео).