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Реализовать нацпроекты помогут общественники и волонтеры

18:11
  • четверг
  • 31 октября 2019

Активисты съехались на форум в Москве

Активисты и волонтёры будут участвовать в реализации национальных проектов. Неравнодушные люди собрались на форуме, который организован Общественной палатой, чтобы рассказать о своих достижениях и успехах в оказании помощи. Среди активистов добровольцы, восстанавливающие архитектурные памятники по всей стране. Есть те, кто помогает незрячим заниматься спортом или, например, готов оказать содействие в получении компенсации с недобросовестной управляющей компании. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева (см. видео).

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