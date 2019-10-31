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Количество врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи

16:51
  • четверг
  • 31 октября 2019

Столица показывает позитивную динамику в первичном звене

Количество врачей в Москве в 2018 году увеличилось почти на 2 тысячи по сравнению с 2017-м. Столица показывает позитивную динамику численности врачей в первичном звене.

Согласно данным Минздрава России, в столице рост численности врачей составил 3,5% - 1 тыс. 822 специалиста. Данные приводит РБК.

Ранее руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в поликлиники Москвы в следующем году примут на работу 500 узконаправленных специалистов-врачей.

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