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Появилось видео с места убийства шестилетнего мальчика в детском саду

17:14
  • четверг
  • 31 октября 2019

36-летний Денис Поздеев дает показания

Следственный комитет опубликовал видео с места трагедии, которая сегодня произошла в Нарьян-Маре: нетрезвый местный житель убил спящего шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка".
"Слышал голоса": подробности убийства ребенка в детском саду в НАО

На видео запечатлена территория садика и карета скорой помощи. На улице пустынно, вдоль забора стоят санки и ватрушки – в НАО сейчас минусовая температура и сугробы.

Также на кадры попала квартира предполагаемого убийцы. Можно заметить, что жилище в полном беспорядке, всюду грязь, на полу валяются пустые бутылки от спиртного. Сам подозреваемый выглядит ничуть не лучше: заросшая борода, дырявая тельняшка, под ногтями застывшая кровь. На данный момент Денис Поздеев дает показания.

Ранее сообщалось, что 36-летний местный житель ворвался в детский сад "Сказка" и во время "тихого часа" убил ударом ножа в шею шестилетнего мальчика. Как в последствии Поздеев объяснил, ему нужно было лишить жизни ребенка, чтобы "обеспечить себе и близким бессмертие и богатства". Это, по его словам, он вычитал в книге, которую приобрел в магазине.

Известно, что стоящего на учете в наркодиспансере Поздеева беспрепятственно пропустила охрана дошкольного заведения, посчитав, что он отец одного из детей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СК намерен проверить работающее в садике ЧОП.

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