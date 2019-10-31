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Как распознать приближающуюся смерть

18:08
  • четверг
  • 31 октября 2019

Поведение человека и черты лица начинают резко меняться

Черты лица двигательная активность человека резко меняются за год до смерти, по этим признакам можно распознать приближающуюся смерть.

К такому выводу пришел телеведущий, писатель Геннадий Малахов, пишет Nation News.

В качестве примера Малахов привел Андрея Миронова, чью смерть он мог наблюдать. У актера всю жизнь были правильные черты лица, но буквально за год до смерти оно резко одряхлело и стало рябым. Миронова не стало 16 августа 1987 года.

"Это касается и двигательной активности, она тоже становится несколько иной, это — естественные изменения", - отметил Малахов.

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