Как распознать приближающуюся смерть

Поведение человека и черты лица начинают резко меняться

Черты лица двигательная активность человека резко меняются за год до смерти, по этим признакам можно распознать приближающуюся смерть.

К такому выводу пришел телеведущий, писатель Геннадий Малахов, пишет Nation News.

В качестве примера Малахов привел Андрея Миронова, чью смерть он мог наблюдать. У актера всю жизнь были правильные черты лица, но буквально за год до смерти оно резко одряхлело и стало рябым. Миронова не стало 16 августа 1987 года.

"Это касается и двигательной активности, она тоже становится несколько иной, это — естественные изменения", - отметил Малахов.