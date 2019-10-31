Отец убитого в детском саду мальчика прокомментировал трагедию

Мужчина не был знаком с убийцей сына

Ни отец, ни мать убитого в детском саду Нарьян-Мара мальчика не были знакомы с нападавшем.

"Я его не видел, не знаю, ни фамилия, ни имя мне ни о чем не говорят. Как там все произошло, не знаю. Он задержан, его сразу же задержали", - сообщил РЕН ТВ Константин, отец мальчика.

Расследовать убийство выехали опытные криминалисты из Москвы. Дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Все образовательные учреждения НАО переведены в режим повышенной безопасности

Трагедия в детском саду "Сказка" города Нарьян Мар произошла днем 31 октября. 36-летний Денис Поздеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спокойно миновал охрану дошкольного учреждения, пробрался в спальню воспитанников и нанес ножевое ранение в шею спящего шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Поздеева оперативно задержали и отправили на допрос. Он объяснил, что лишил жизни ребенка для того, чтобы сработало заклинание, дающее бессмертие и богатство. Это, по его словам, он вычитал в книге, которую приобрел в магазине. Известно, что Поздеев стоял на учете в наркодиспансере.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СК намерен проверить работающее в садике ЧОП - сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Появилось видео с места убийства шестилетнего мальчика в детском саду