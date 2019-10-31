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Террористы подтвердили смерть аль-Багдади

18:54
  • четверг
  • 31 октября 2019

Также стало известно, что умер помощник главаря террористов

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" подтвердила, что их главарь Абу Бакр аль-Багдади мертв. Помимо него умер его помощник Абу Аль-Хасан Аль-Мухаджир.

В ИГ также назвали имя нового главаря. Если верить сообщению связанного с террористами информагентства AMAQ, им стал человек по имени Аби Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

Ранее Пентагон раскрыл детали уничтожения аль-Багдади. Военное ведомство показало рассекреченные снимки и видеозапись операции американского спецназа.

Президент США Дональд Трамп также опубликовал фото собаки, которая участвовала в ликвидации главаря ИГ.

Видео ликвидации аль-Багдади:

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