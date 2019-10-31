Импичмент Трампа: процесс против президента США стал публичным

Реакция американского лидера не заставила себя ждать

Палата представителей США одобрила резолюцию о возможности вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.

Сделать процесс против Трампа публичным согласилось большинство в Конгрессе. "За" проголосовали 232 законодателя, против - 196.

Расследование действий Трампа поручено вести комитету палаты по разведке. В принятом документе отмечается, что показания свидетелей появятся в широком доступе.

Сам Трамп уже прокомментировал одобрение резолюции по импичменту. "Величайшая охота на ведьм в американской истории!" – написал он твитере. Президент США также напомнил, что дело об импичменте оказывает негативное влияние на рынки, призвав к ответу демократов.

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