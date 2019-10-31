По данным Минздрава, число врачей в Москве за год увеличилось почти на две тысячи человек

В Москве усиливается кадровый потенциал первичного звена медицины – поликлиник, следует из данных Минздрава России.

В столице в 2018 году стало почти на 2 тысячи больше врачей, чем в 2017 году, сообщили в ведомстве. Рост численности врачей в мегаполисе составил 3,5% - 1822 специалиста. Таким образом, Москва демонстрирует позитивную динамику численности врачей в первичном звене системы здравоохранения.

Ранее в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что для столичных поликлиник до конца текущего года закупят почти две тысячи единиц диагностического оборудования.

"В рамках модернизации московского здравоохранения, повышения качества медицинской помощи и перехода городских поликлиник на новый стандарт работы в них поставляется новое оборудование. В этом году будет закуплено почти две тысячи единиц диагностического оборудования на сумму более одного миллиарда рублей. Это порядка 140 единиц аппаратов ультразвуковой диагностики для врачей-кардиологов, более 1,5 тысячи единиц техники для проведения функциональной диагностики (системы суточного холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, электрокардиографы)", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, которого цитирует пресс-служба, на следующий год запланирована модернизация оборудования для лучевой диагностики.

"Сейчас начинается масштабная программа по обновлению диагностического оборудования, установленного в московских поликлиниках. На 2020 год также запланирована модернизация оборудования для лучевой диагностики. В поликлиники будет закуплено более 90 единиц "тяжелой" техники: рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии", - сказал Хрипун.

Модернизация медицинских организаций проводится в рамках нового московского стандарта поликлиник. В соответствии с новым форматом работы меняются подходы к зонированию помещений, расположению кабинетов специалистов, кадровому составу, техническому оснащению и "цифровым" возможностям пациентов.