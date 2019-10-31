"Люблю бесконечно и навсегда": Серябкина попрощалась с Фадеевым

Они работали вместе 15 лет

Бывшая участница поп-группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) подтвердила разрыв контракта с продюсером Максимом Фадеевым.

Фадеев работал с Серябкиной 15 лет. Сначала девушка работала бэк-вокалисткой у Иракли Пирцхалавы, затем была бессменной солисткой группы Serebro на протяжении 13 лет, а с 2019 года начала свой сольный проект под псевдонимом MOLLY.

Певица продолжит карьеру, но теперь в самостоятельном плавании. Она написала слова благодарности Фадееву за то, что в свое время смог разглядеть ее талант и раскрыть потенциал.

"Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю. Бесконечно и навсегда", - написала Серябкина в Instagram.

30 октября Максим Фадеев опубликовал видеообращение, в котором объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. Контракты со всеми артистами MALFA будут расторгнуты, но при этом они смогут исполнять песни, принадлежащие лейблу. Все, кроме двух артистов.

MALFA, собравшая под своим крылом более 30 певцов, будет реформирована в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов с качественным контентом.