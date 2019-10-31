Путин отдал приказ на борту корвета "Гремящий" (видео)

В четверг президент осмотрел корабль

Президент России Владимир Путин приказал оснастить корвет "Гремящий" новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В четверг глава государства поднялся на борт корабля и познакомился с системами вооружения и оборудования. ТВЦ.RU публикует видео осмотра корабля Путиным.

Внимание президента обратили на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр". В перспективе здесь могут быть размещены ракеты "Циркон", отметил командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов.

"Циркон" обязательно будет", - заявил в ответ президент, обращаясь в этот момент к министру обороны Сергею Шойгу. Министр кивнул головой.