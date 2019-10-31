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Мчал к Заворотнюк? Фанаты забили тревогу из-за поведения Чернышева

20:07
  • четверг
  • 31 октября 2019

Фигуриста завалили штрафами

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев получил несколько штрафов за превышение скорости.

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Как выяснили журналисты kp.ru ("Комсомольской правды"), на Чернышеве висят 22 неоплаченных штрафа на сумму девять тысяч рублей. С декабря Петр ездит на спорткаре Porsche за 7,2 миллиона рублей, который оформлен на имя мамы Анастасии - Валентины Борисовны.

Примечательно, что 13 июля были зафиксированы аж четыре нарушения ПДД: именно в этот день Заворотнюк выписали из зарубежной клиники, лечение в которой не принесло результата. Тогда Петр решил найти врачей в Москве.

"И ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость — это такие мелочи, когда речь идет о здоровье близкого человека", — объяснил знакомый семьи.

Фанаты обеспокоились импульсивными поступками Чернышева и посоветовали ему беречь себя. "ПДД обязаны соблюдать ВСЕ! Не способен себя контролировать, бери такси!", - написали пользователи интернета.

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.

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