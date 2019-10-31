Мчал к Заворотнюк? Фанаты забили тревогу из-за поведения Чернышева

Фигуриста завалили штрафами

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев получил несколько штрафов за превышение скорости.

Как выяснили журналисты kp.ru ("Комсомольской правды"), на Чернышеве висят 22 неоплаченных штрафа на сумму девять тысяч рублей. С декабря Петр ездит на спорткаре Porsche за 7,2 миллиона рублей, который оформлен на имя мамы Анастасии - Валентины Борисовны.

Примечательно, что 13 июля были зафиксированы аж четыре нарушения ПДД: именно в этот день Заворотнюк выписали из зарубежной клиники, лечение в которой не принесло результата. Тогда Петр решил найти врачей в Москве.

"И ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость — это такие мелочи, когда речь идет о здоровье близкого человека", — объяснил знакомый семьи.

Фанаты обеспокоились импульсивными поступками Чернышева и посоветовали ему беречь себя. "ПДД обязаны соблюдать ВСЕ! Не способен себя контролировать, бери такси!", - написали пользователи интернета.

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.