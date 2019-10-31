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Вызывающее рак лекарство изъяли из продажи в России

20:39
  • четверг
  • 31 октября 2019

Препарат от язвы желудка представляет опасность для людей

В России отозвали из обращения препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий провоцирующее рак вещество.

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Как говорится в сообщении Росздравнадзора, в лекарстве содержится вещество ранитидин гидрохлорида производства индийской "Сарака Лабораториз Лимитед". Оно представляет опасность для человека.

10 октября было отозвано лекарство с ранитидином гидрохлоридом производства ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод". Сообщается, что в ранитидине обнаружили разрушающий печень яд.

Изъятое из продажи в России вещество ранее было признано Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека.

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