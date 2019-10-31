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Вышел официальный трейлер "Ведьмака" с Генри Кавиллом

20:47
  • четверг
  • 31 октября 2019

Премьера намечена на 20 декабря

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер сериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского. Премьера намечена на 20 декабря 2019, выйдут сразу все восемь серий сезона.

Главную роль ведьмака Геральта из Ривии исполнил американский актер Генри Кавилл, чародейку Йеннифэр сыграла британо-индийская актриса Аня Чалотра, а принцессу Цири – британка Фрейя Аллан.

Действия первого сезона будут происходить на острове Таннед, в лесу Брокилон и королевском дворце Цинтры.

Ранее "Ведьмака" экранизировали поляки в 2002 году, роль Геральта исполнил Михал Жебровский. Также польская студия CD Projekt RED выпустила три компьютерные игры по мотивам книг Сапковского.

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Кадр из официального трейлера "Ведьмак" с Генри Кавиллом
Кадр из официального трейлера "Ведьмак" с Генри Кавиллом
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