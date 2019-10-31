Под Дональдом Трампом закачалось кресло

Демократам удалось запустить новый этап импичмента президента США

Администрация президента США обвинила членов Демократической партии "в пустой трате времени на сфабрикованный импичмент". Такую позицию сформулировала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм после того, как Палата представителей Конгресса проголосовала в четверг за процедуру импичмента. Запускают её демократы, у которых сейчас большинство в Палате. И хотя это ещё не само снятие с должности, но кресло под президентом Трампом закачалось.

Запрос на импичмент. Именно так официально называется процедура, которую запустили демократы. Шесть комитетов палаты представителей, в том числе по разведке, финансам, иностранным делам, должны изучить потенциальные преступления Трампа и дать ответ - существуют ли достаточные основания для того, чтобы Сенат воспользовался конституционным правом отрешения от должности американского президента.

"Это печальный день, потому что никто не приходит в Конгресс, чтобы привлечь к ответственности президента США. Никто. Мы пришли ради будущего наших детей, ради будущего Америки. Мы не можем и не будем игнорировать поведение президента, которое указывает на то, что это расследование просто необходимо. По результатам расследования мы примем решение - пойдем ли мы с импичментом". – сказала председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Спикер вот уже несколько месяцев грозит главе государства импичментом за телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер потребовал от киевского коллеги отыскать компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, работавшего на Украине. С точки зрения политических оппонентов, Трамп злоупотребил властью и поставил под угрозу национальную безопасность. С точки зрения его сторонников, вся процедура импичмента - лишь фарс и неудачный предвыборный ход. В духе агитационных митингов дебатировали и конгрессмены. Каждый подкреплял слова красочной иллюстрацией. Демократы письменно обращаются к президенту: "Сделайте нам одолжение!" Республиканцы дают стилистические оценки.

"Это беспрецедентно. Это правила в советском духе. Может быть, вы в Советском Союзе, чтобы делать такие вещи - когда только вы устанавливаете правила. Человека, которого вы обвиняете, даже нет в этом зале. Вызовите свидетелей, спросим у них - что происходит?" – заявил депутат-республиканец Стив Скализ.

На угрозу импичмента отреагировал и сам Трамп. Как обычно - виртуально. И кратко, без лишних рассуждений. "Импичмент вредит нашему фондовому рынку. Демократы ни о чем не беспокоятся!" – написал он в твитере.

Американский импичмент - сложная процедура. Большинство голосов демократов в Палате представителей - лишь начало. Дальше в дело вступает Сенат, который изучает выводы комитетов, проводящих расследование. Из Конгресса дело уходит в Верховный суд, председатель которого, Джон Робертс - однопартиец действующего президента. Показательно, в Сенате республиканцы расправились с кандидатом на должность руководителя апелляционного суда девятого округа США Лоуренсом Вандейком, кандидатуру которого выдвинул Трамп. Возможно, чтобы получить именно такой эффект. Юриста обвинили в нетерпимости к сексуальным меньшинствам, профессиональной некомпетентности. Вандейк 15 минут слушал, а затем заплакал.

"Я убежден в том, что все люди созданы по образу божьему, и ко всем следует относиться с достоинством и уважением", - сказал юрист Вандейк.

Апелляционная инстанция может сыграть роль в судьбе действующего президента. Американская демократия знает три случая инициирования импичмента. И если Эндрю Джонсон - это век XIX, то Ричард Никсон и Билл Клинтон - современность. Ни одна из трех инициатив, правда, не была доведена до конца. 45-й президент США уже вошел в историю. Теперь есть шанс еще и вляпаться в нее.

Павел Прокопенко. Сергей Псурцев. "ТВ Центр".